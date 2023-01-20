У Києві з офіційним візитом перебувають сенатори США

Підтримка України

Про візит Ліндсі Гремa, Річарда Блюменталя та Шелдона Вайтгауса до столиці України повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Під час перемовин глава українського уряду наголосив, що окрім військової підтримки важливо також і посилювати санкції проти Росії.

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Сенатори та Денис Шмигаль обговорили ключові теми співпраці двох країн — постачання озброєння, фінансову підтримку, захист енергетичної системи України, санкції проти РФ, відновлення держави після війни, написав Денис Шмигаль у телеграмі.

Візит сенаторів до Києва © Деним Шмигаль / Telegram

Візит сенаторів до Києва © Денис Шмигаль / Telegram

«Саме в ці хвилини триває засідання «Рамштайну», тож розраховуємо на потужні результати. Поряд із військовою підтримкою важливо посилювати санкції проти агресора — очікуємо обмежень, зокрема, проти російської ядерної сфери.

Подякував сенаторам за особистий внесок у посилення України. Їхня підтримка закону, що включає 45 млрд дол. для України — вагомий символ солідарності», — наголосив Денис Шмигаль у дописі в телеграмі.

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