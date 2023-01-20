У Краматорську російська ракета впала поблизу дитсадка

Росія атакує мирних

Ракетний удар завдали зранку. Наслідки атаки встановлюються, пише очільник області Павло Кириленко.

Реклама Читати продовження

Станом на 12:06: РФ вдарила по Краматорську трьома ракетами

Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, 6 приватних, 2 медичних заклади, школа та садок. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Станом на 10:35: За добу в Донецькій області через російські обстріли загинуло 3 людини

Про пише Павло Кириленко. Один поранений у в Іванівському Бахмутської громади.

Зранку росіяни також завдали два масованих удари по Авдціївці. Там постраждалих немає, пише голова ОВА.

В Часів Ярі пошкоджено 4 будинки та дитсадок. У 4 будинки поцілили і у Закітному. У Кураховому пошкоджено будинок, також були влучення по Гірнику та прилеглим селам.

«Напружена ситуація в Соледарській громаді: під вогнем Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара», — пише очільник області.

🔻 19 січня внаслідок обстрілів Донеччини поранена людина

🔻 18 січня через російські атаки було двоє поранених