У Німеччині запустять три плавучі СПГ—термінали цієї зими

Зберігання енергії

Танкер «Maria Energy», який пришвартований у Вільгельмсхафені до плавучого терміналу.

20 січня ще один плавучий блок зберігання та регазифікації (FSRU) Gannet прибуде до німецького міста Брунсбюттель, повідомили у міністерстві енергетики Німеччини.

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Зазначається, що новий СПГ—термінал розпочне роботу у Брунсбюттелі вже цієї зими, щоб забезпечити енергопостачання в короткостроковій перспективі.

«У майбутньому скраплений газ з танкерів СПГ, після регазифікації можна буде подавати в газову мережу Німеччини. СПГ—термінал має річну потужність регазифікації 7,5 млрд м3 , яка, як очікується, буде повністю використана до кінця 2023 року», — зазначили у Міненергетики Німеччини.

Федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек зазначив, що Брунсбюттель є ще однією важливою віхою в забезпеченні безпеки постачання в Німеччині та посиленні запобіжних заходів.

«Ми швидко подолали небезпечну залежність від російського газу. Німеччина може бути швидкою, коли це важливо. З такою силою та послідовністю ми також просуваємо розширення використання відновлюваних джерел енергії. Це важливо для енергетичної безпеки та захисту клімату», — сказав міністр.

Він додав, що у минулому році, незважаючи на гостру енергокризу Німеччина створила необхідні рамкові умови для прискорення розширення відновлюваної енергетики в країні та на рівні ЄС.

У міністерстві енергетики додали, що у майбутньому Брунсбюттель має стати енергетичним центром, після будівництва наземного LNG-терміналу та станції вивантаження аміаку RWE у 2026 році.

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