У Німеччині розпочалося восьме засідання у форматі «Рамштайн»

Восьма зустріч «Рамштайн»

На американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України. У ній беруть участь керівники Міністерств оборони майже 50 країн, зокрема й Олексій Резніков.

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Глава Пентагону Ллойд Остін на початку зазначив, що наразі настав переламний момент у війні. Також він оголосив про новий пакет допомоги та заявив, що США допомагатимуть Україні, скільки потрібно.

«Це вирішальний момент для України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Кремлівські сили продовжують бомбардувати українські міста, театри, спортивні арени, цивільних. Я пишаюсь, що США збільшили військову допомогу Україні. Сьогодні я радий повідомити про ще один пакет допомоги. Цей пакет вартує 2,5 млрд доларів. Наш новий пакет включає засоби для ППО», — повідомив міністр.

Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників закликав надати Україні танки.

«Сотні подяк - це не сотні танків. Усі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу підібрати слова замість знарядь, які потрібні проти російської артилерії, або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів», — зазначив Президент України.

Також Президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі «Рамштайн», щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

Виділення Україні далекобійних ракет та винищувачів буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники надають зараз, підкреслив Президент.