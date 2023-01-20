РАМШТАЙН-8

У Росії закінчуються боєприпаси і вона зазначає значних бойових втрат — Остін

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Олексій Резніков та Ллойд Остін
Олексій Резніков та Ллойд Остін AP - Michael Probst
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Москва звертається до тієї невеликої кількості партнерів, які в неї залишилися, аби поповнити зброєю своє вторгнення. Але навіть Іран та Північна Корея не визнають, що вони постачають озброєння Росії. 

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Про це під час засідання на базі «Рамштайн» повідомив міністр оборони США, передає CNN.

«Просто порівняйте це з величезною підтримкою вільної та суверенної України, представленою в цій залі», — сказав Ллойд Остін. 

«Ми пишаємося тим, що стоїмо пліч-о-пліч з вами, нашими партнерами та союзниками, щоб підтримати самооборону України. За вами об’єднаний колектив з майже 50 націй», — написав раніше глава Пентагону у Twitter. 

Він також зазначив, що завжди радий зустрічі зі своїм другом, міністром оборони України Олексієм Резніковим. 

Засідання «Рамштайн-8»
Засідання «Рамштайн-8» © AP - Michael Probst

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