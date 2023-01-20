У Росії закінчуються боєприпаси і вона зазначає значних бойових втрат — Остін

РАМШТАЙН-8

Москва звертається до тієї невеликої кількості партнерів, які в неї залишилися, аби поповнити зброєю своє вторгнення. Але навіть Іран та Північна Корея не визнають, що вони постачають озброєння Росії.

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Про це під час засідання на базі «Рамштайн» повідомив міністр оборони США, передає CNN.

«Просто порівняйте це з величезною підтримкою вільної та суверенної України, представленою в цій залі», — сказав Ллойд Остін.

«Ми пишаємося тим, що стоїмо пліч-о-пліч з вами, нашими партнерами та союзниками, щоб підтримати самооборону України. За вами об’єднаний колектив з майже 50 націй», — написав раніше глава Пентагону у Twitter.

Він також зазначив, що завжди радий зустрічі зі своїм другом, міністром оборони України Олексієм Резніковим.

It’s always a pleasure meeting with my 🇺🇦 Ukrainian counterpart & friend, Minister @oleksiireznikov. We’re proud to stand shoulder-to-shoulder with you, our partners & allies to support Ukraine’s self-defense. A collective of nearly 50 nations of goodwill are united behind you. pic.twitter.com/idyjwvJJtB — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 20, 2023

Засідання «Рамштайн-8» © AP - Michael Probst

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