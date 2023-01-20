Франція та Іспанія підписали угоду про співпрацю

Для Парижа цей документ є третім договором подібних масштабів про двосторонню співпрацю, повідомляє інформагентство AP.

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Учора, 19 січня, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали документ у Барселоні.

За умовами угоди країни посилять співпрацю в енергетичному, оборонному та міграційному секторах. Також Париж та Мадрид спільно працюватимуть над створенням можливостями для молоді.

«Ми не просто зміцнюємо наші країни, ми зміцнюємо Європу», – заявив очільник іспанського уряду.

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Обидві держави вважають це дипломатичними відносинами найвищого рівня, пише AP.

Франція має подібні угоди ще з двома країнами – Німеччиною та Італією. Іспанія схожий договір підписала лише з Португалією.

🔻 21 жовтня Франція, Іспанія та Португалія домовилися про «зелений енергопровід» у Середземному морі.