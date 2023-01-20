Фінляндія надасть Україні найбільший пакет допомоги
Опубліковано:
12-ий військовий пакет від Хельсінкі буде в рази більшим за попередні.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.
Пропозиція про надання допомоги надійшла від уряду країни. Сума озброєння та боєприпасів, які увійдуть в цей пакет, становитиме понад 400 млн євро.
Дата поставки наразі невідома з міркувань безпеки. Фінляндський міністр оборони Мікко Савола зазначив, що пакет допомоги формували з урахуванням запитів України і того, що Хельсінкі міг надати з власних запасів.
У відомстві зауважили, що частину допомоги країна зможе направити завдяки співпраці зі Швецією.
Загальна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Києву з початком повномасштабної війни, разом з новим пакетом складає 590 млн євро.
► Останні новини за темою:
🔻 19 січня міністри оборони та представники міністерств оборони дев’яти країн Європи підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомоги ЗСУ.
🔻 19 січня Велика Британія повідомила, що відправить Україні 600 ракет «Брімстоун».
🔻 19 січня в Естонії анонсували рекордну кількість військової допомоги для України.
🔻 19 січня Швеція оголосила, що передасть Україні гаубиці Archer.