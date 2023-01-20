Фінляндія надасть Україні найбільший пакет допомоги

Постачання зброї і техніки

12-ий військовий пакет від Хельсінкі буде в рази більшим за попередні.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

Пропозиція про надання допомоги надійшла від уряду країни. Сума озброєння та боєприпасів, які увійдуть в цей пакет, становитиме понад 400 млн євро.

Дата поставки наразі невідома з міркувань безпеки. Фінляндський міністр оборони Мікко Савола зазначив, що пакет допомоги формували з урахуванням запитів України і того, що Хельсінкі міг надати з власних запасів.

У відомстві зауважили, що частину допомоги країна зможе направити завдяки співпраці зі Швецією.

Загальна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Києву з початком повномасштабної війни, разом з новим пакетом складає 590 млн євро.

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