Чехія та Словаччина можуть передати Україні танки Leopard

ЛЕОПАРДОВА КОАЛІЦІЯ

Прага і Братислава підтримують ідею постачання Києву танків західного виробництва. На засіданні Рамштайн їм можуть запропонувати доставити в Україну. Мова йде про 30 танків Leopard. Вони були викуплені після списання зі складів Швейцарії та Німеччини.

Реклама Читати продовження

Про це німецькому виданню «F.A.Z.» стало відомо з дипломатичних кіл.

Обидві країни вже поставили до Києва десятки власних бойових танків радянського зразка.

У рамках кільцевого обміну Німеччина погодилася замінити їх у меншій кількості відремонтованими Leopard 2A4, які не є найновішими версіями.

Перші з цих танків були доставлені в Прагу та Братиславу ще у грудні.

►Читайте також: «Рамштайн-8»: на що може розраховувати Україна

🔻 У Німеччині триває восьме засідання «Рамштайн»: Зеленський закликав союзників надати Україні більше танків

🔻 19 січня Зеленський заявив, що Україна готувалась до зустрічі та покладає на засідання потужні очікування

🔻19 січня нідерландська міністерка оборони Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди готові оплатити Leopard для Києва

🔻 13 січня Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив про готовність передати Україні частину своїх танків Leopard 2