ЛЕОПАРДОВА КОАЛІЦІЯ

Чехія та Словаччина можуть передати Україні танки Leopard

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Танк Leopard 2 німецького виробництва
Танк Leopard 2 німецького виробництва © AP - Michael Sohn
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Прага і Братислава підтримують ідею постачання Києву танків західного виробництва. На засіданні Рамштайн їм можуть запропонувати доставити в Україну. Мова йде про 30 танків Leopard. Вони були викуплені  після списання зі складів Швейцарії та Німеччини. 

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Про це німецькому виданню «F.A.Z.» стало відомо з дипломатичних кіл. 

Обидві країни вже поставили до Києва десятки власних бойових танків радянського зразка.  

У рамках кільцевого обміну Німеччина погодилася замінити їх у меншій кількості відремонтованими Leopard 2A4, які не є найновішими версіями.

Перші з цих танків були доставлені в Прагу та Братиславу ще у грудні.  

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