Швейцарія готова передати заморожені активи РФ на відновлення України, однак банки — проти

Допомога союзників

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів та їх використання для відновлення України.

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Пропозицію міністра категорично не схвалюють представники банків країни, повідомляє Bloomberg.

Банкіри вважають це «смертним вироком» для швейцарських банків, оскільки це може порушувати права власності та підірве статус Швейцарії як фінансового центру, пише NZZ.

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«Якщо ми серйозно налаштовані на допомогу у відновленні України, ми повинні подумати про те, як ми збираємося це фінансувати», — заявив Кассіс в інтерв'ю Tages-Anzeiger.

Він додав, що уряди кількох країн вже обговорюють можливість конфіскації активів РФ, але для цього потрібні правові підстави. Зокрема, в Швейцарії необхідні відповідні законодавчі зніми і найімовірніше, потрібен буде референдум.

«Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, тільки тому, що ми вважаємо це морально правильним. Право власності є фундаментальним», — сказав Кассіс.

🔻Станом на 25 листопада Швейцарія вже заморозила активів РФ на €7,2 мільярда.

🔻 9 січня у мін'юсті Литви повідомили, що країна не передаватиме Україні російські активи без погодження ЄС