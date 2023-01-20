Шмигаль розповів про пріоритетні напрямки діяльності уряду України

Уряд України

Одним із пріоритетних завдань уряду є початок переговорів про вступ України до ЄС, наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

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«Наші наступні три ключові пріоритети: початок переговорів про вступ України до ЄС, створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців і конфіскація російських активів для відновлення України. За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що вступ України до Європейського Союзу стане невід’ємною частиною відбудови і трансформації.

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Прем’єр-міністр також відзначив. що поточний тиждень був «надзвичайно продуктивний на нові пакети військової допомоги для України».

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Зокрема, він зауважив, що 19 січня 9 європейських країн прийняли так звану «Талліннську декларацію», у якій зобов'язались надати ЗСУ безпрецедентну військову підтримку.

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Крім того, 19 січня США анонсували пакет військової допомоги на $2,5 млрд. Також нові поставки озброєння в Україну очікуються зі Швеції, Фінляндії, Канади, Німеччини, Італії та Франції.

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«Сьогодні також проходить засідання у форматі «Рамштайн», де обговорюються подальші кроки підтримки. Наші союзники розуміють — аби Україна могла забезпечити свою перемогу у 2023 році, нам необхідно багато сучасної зброї», — наголосив Шмигаль.

🔻19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.

🔻13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС