LEOPARD ДЛЯ УКРАЇНИ

І знов про Leopard 2: Резніков обговорив танки з міністром оборони Німеччини

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Leopard 2
Leopard 2 © AP - Philipp Schulze
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Міністр оборони України привітав німецького колегу Бориса Пісторіуса з призначенням на нову посаду.

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Резніков висловив подяку уряду та народу Німеччини за військову допомогу Україні та гостинність під час проведення «Рамштайну-8». 

Український міністр також натякнув, що тема німецьких танків ще не закрита. 

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«Ми відверто поговорили про Leopards 2. Продовження буде»,  — написав він у Twitter. 

🔻МЗС України закликав 20 січня Берлін припинити «лялькову виставу» з Leopard

🔻20 січня на засіданні «Рамштайну» Столтенберг заявив, що консультації з приводу надання Україні Leopard будуть продовжуватися

🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним.

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