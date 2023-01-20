І знов про Leopard 2: Резніков обговорив танки з міністром оборони Німеччини

LEOPARD ДЛЯ УКРАЇНИ

Міністр оборони України привітав німецького колегу Бориса Пісторіуса з призначенням на нову посаду.

Реклама Читати продовження

Резніков висловив подяку уряду та народу Німеччини за військову допомогу Україні та гостинність під час проведення «Рамштайну-8».

Український міністр також натякнув, що тема німецьких танків ще не закрита.

►Читайте також: На «Рамштайні» не змогли дійти згоди щодо «Леопардів»

«Ми відверто поговорили про Leopards 2. Продовження буде», — написав він у Twitter.

Congratulated 🇩🇪 DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.

We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.

I also thanked the 🇩🇪 Government and the 🇩🇪 people for their military assistance to 🇺🇦 and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

🔻МЗС України закликав 20 січня Берлін припинити «лялькову виставу» з Leopard

🔻20 січня на засіданні «Рамштайну» Столтенберг заявив, що консультації з приводу надання Україні Leopard будуть продовжуватися

🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним.