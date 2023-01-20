50 тисяч вагнерівців воюють в Україні — британська розвідка

ПВК Вагнера у війні проти України

Ця група стала ключовим компонентом військової кампанії Росії в Україні, повідомляють розвідники.

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Британське міноборони нагадує, що приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, попри тривалі дискусії про реформування закону. Тож власник ПВК Вагнера Євген Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію через державні контракти, укладені іншими його компаніями.

Втім, воєнізована група Вагнера офіційно зареєстрована як юридична особа у держреєстрі на 27 грудня 2022 року, пишуть розвідники. Щоправда, група оголосила свою основну діяльність консалтингом у галузі управління: про військову службу не згадувалося, додають у зведенні.

У Міноборони Британії відзначають швидке зростання публічності ПВК Вагнера: зокрема, Пригожин заявив про компанію лише у вересні минулого року, а вже у жовтні відкрив штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі, пишуть у дописі.

«Реєстрація (ПВК Вагнера — ред.), ймовірно, спрямована на те, щоб максимізувати комерційну вигоду Пригожина і ще більше узаконити дедалі відомішу організацію», — додали в міноборони Британії.