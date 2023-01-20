Cьогоднішній «Рамштайн» зміцнить нашу стійкість — Зеленський

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

У своєму традиційному вечірньому зверненні Президент України підбив підсумки засідання Контактної групи та цього тижня дипломатичного марафону, загалом.

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Головні тези із виступу Президента України:

🔻Не завжди можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі «Рамштайну». Це закрита дискусія — і так має бути.

🔻Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги.

🔻Ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене.

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🔻Вдалося суттєво посилити наш артилерійський кулак: і гарматами, і снарядами

🔻Є результати з приводу бронетехніки: додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу

🔻Значні результати по ракетах для реактивних систем і для наших зенітників

🔻Один з найбільших пакетів оголошений Сполученими Штатами. Я дякую за нього Президента Байдену, усім конгресменам, усім американцям, які знають, що свобода не може програти

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🔻Дякую усім нашим європейським союзникам. Країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці нашого спільного захисту. Данія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Велика Британія, Фінляндія, Нідерланди — дякую вам. Дякую Канаді, особисто прем'єру Трюдо. Єдине, що треба підкреслити час. Час постачання. Кожна домовленість має виконуватись максимально швидко для нашої оборони

🔻Сьогодні день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Це була одна з найбільш важких і принципових битв для України. Це була битва, в якій сучасні українці віднайшли в собі нашу одвічну міцність. Те, що вберегло Україну, те, що проявляє наш сталевий дух у надзвичайній стійкості і хоробрості українців на полі бою. Я дякую кожному, хто тоді витримав, дякую усім, хто тоді допомагав. Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну