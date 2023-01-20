Leopard для України: Варшава готова передати Києву танки при будь-якому розкладі

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

У Польщі анонсують готовність до нестандартних дій.

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Про це в ефірі радіо RMF.FM зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

«Думаю, якщо буде твердий опір, то ми будемо готовими також до нестандартних дій, навіть якщо хтось ображатиметься на це», — зазначив він.

Водночас, в Уряді Німеччини зазначили, що Варшава може передати танки без дозволу Берліна. Втім додали: офіційного запиту на це ФРН не отримувала.

Про це з покликанням на заяву речника уряду повідомляє Sky News.

У виданні зазначають, що коментар був наданий після того, як прем’єр-міністр Польщі заявив, що його країна може надіслати свої танки незалежно від того, отримає дозвіл від Німеччини чи ні.

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🔻13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив незадоволення поспіхом партнерів по НАТО в питанні передачі танків Україні.