Велика Британія долучилася до створення спецтрибуналу для Путіна

Воєнні злочини РФ

Сполучене Королівство прийняло пропозицію доєднатися до процесу створення міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Путіна за воєнні злочини Росії проти України, пише видання The Gardian.

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Британcький уряд також закликав інші країни Великої сімки приєднатися до роботи над організацією трибуналу.

На початку січня низка британських високопоставлених чиновників виступили за створення спеціального трибуналу для керівництва Росії за криваві злочини в Україні. Зокрема, трибунал повинен бути створений для розгляду російської агресії війни на тих самих принципах, якими керувалися союзники під час створення Нюрнберзького процесу.

🔻19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії Росії проти України.

🔻13 грудня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі.