Війна в Україні зайшла у глухий кут — розвідка Великої Британії

БРИТАНСЬКА РОЗВІДКА

Такий висновок представники британського Міністерства оборони опублікували в офіційному твіттері відомства.

Реклама Читати продовження

Разом з тим, зазначають британські розвідники, зберігається велика ймовірність локального наступу військ РФ довкола Бахмута. За їхніми даними, наразі існує три ділянки, де точаться найзапекліші бої. На північному сході, неподалік Кремінної українські військові змогли успішно відбити атаку росіян.

Щодо Бахмутського сектору, зазначають, там спостерігають збільшення кількості, як солдатів армії Росії, так і найманців ПВК «Вагнера».

У Запорізькій області тривають артилерійські дуелі, але якихось широкомасштабних наступальних дій поки не спостерігають.

► Дивіться також: Пункт незламності — Бахмут: РФ руйнує як будинки, так і долі жителів міста

🔻 14 та 15 січня, у районах Кремінної і Бахмута на донбаському фронті тривали інтенсивні бойові дії, 16 числа британсько розвідка повідомляла, що ЗСУ зберігають свої позиції у Соледарі.