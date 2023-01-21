В Україні збудують два енергоблоки АЕС за американською технологією
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Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства енергетики.
Зазначають, що Кабмін уже ухвалив відповідне розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС».
«Будівництво реакторів АР1000®️ американської компанії Westinghouse в Україні є потужною крапкою у завершенні співробітництва із Росією у сфері атомної енергетики. Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про те, що ми починаємо розробку технічної документації щодо нового типу реакторів, які в Україні ніколи не будувалися», — зазначив очільник Міненерго Герман Галущенко.
Окрім того, він наголосив, що ера атомної генерації за радянськими технологіями в Україні завершилася.
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Повідомляють, що будівництво двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомці планують завершити у 2030-2032 роках. Хоча, зазначають, на кінцеві терміни може вплинути перебіг бойових дій. Вартість кожного енергоблока оцінюють у 5 мільярдів доларів США.
🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.
🔻 17 січня Місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС.