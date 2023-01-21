В Україні збудують два енергоблоки АЕС за американською технологією

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства енергетики.

Реклама Читати продовження

Зазначають, що Кабмін уже ухвалив відповідне розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС».

«Будівництво реакторів АР1000®️ американської компанії Westinghouse в Україні є потужною крапкою у завершенні співробітництва із Росією у сфері атомної енергетики. Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про те, що ми починаємо розробку технічної документації щодо нового типу реакторів, які в Україні ніколи не будувалися», — зазначив очільник Міненерго Герман Галущенко.

Окрім того, він наголосив, що ера атомної генерації за радянськими технологіями в Україні завершилася.

► Читайте також: Атомка на дизелі — росіяни встановлюють на ЗАЕС мобільні генератори

Повідомляють, що будівництво двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомці планують завершити у 2030-2032 роках. Хоча, зазначають, на кінцеві терміни може вплинути перебіг бойових дій. Вартість кожного енергоблока оцінюють у 5 мільярдів доларів США.

🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.

🔻 17 січня Місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС.