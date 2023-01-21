Естонські прикордонники не пропустили цистерни РФ з надписом «русский мир»

Символіка РФ

Естонія відмовилася впускати в країну російський потяг через надпис на цистернах з нафтою — «русский мир». Зазначається, що інцидент стався у прикордонному пункті Койдула, йдеться у повідомленні пресслужби Лиунаської префектури.

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Керівництво потяга заявило, що нібито не знала про надпис, щоб локомотив все-таки пустили в Естонію, росіяни попросили дозволу заклеїти надпис плівкою. Втім, прикордонники змусили росіян зафарбувати напис фарбою, у разі відмови цистерни розвернули б до Росії.

«Коли кремлівський режим по-звірячому вбиває громадянське населення України, ми за жодних обставин не приймаємо публічного показу символів агресора. Слава Україні», — наголосили в естонській префектурі.

🔻 5 листопада литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Литва розпорядилася відчепити п'ять вагонів з символікою РФ та відправити їх назад до Калінінградської області.