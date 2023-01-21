Зроблено перший крок: Українські військові навчатимуться на танках Leopard 2 — Резніков

Озброєння для України

Міністр оборони України Олексій Резніков разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном прибули на українську конференцію на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині, 8 вересня 2022 року

Міністр оборони України повідомив в інтерв'ю «Голосу Америки», що ряд країн готові навчати військових ЗСУ. За його словами, домовленість була досягнута завдяки ініціативам з постачання танків Leopard з боку Польщі та Challenger від Великої Британії.

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Резніков вважає, що це значний прорив у питанні майбутнього постачання сучасного важкого озброєння Україні.

«Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні українських екіпажів програми на Leopard 2», — наголосив Резніков.

🔻20 січня Міністр оборони Резніков висловив задоволення результатами засідання Контактної групи з оборони України «Рамштайн». Він додав, що не всю допомогу озвучили публічно

🔻19 січня під час засідання «Рамштайн» дев'ять країн пообіцяли надати військову допомогу Україні — системи «Стінгер», гелікоптери, танки, зенітні установки, кулемети та інші види озброєння.