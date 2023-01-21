Кіпр готовий передати Україні танки Т-80У, якщо йому передадуть «Леопард-2»

ЧЕРГА ЗА ТАНКАМИ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляє з солдатами Бундесверу біля основного бойового танка «Леопард-2» під час навчань у Остенхольці, Німеччина, 17 жовтня 2022 р.

Про те, що Кіпр готовий передати Україні танки радянського зразка, пише Army Recognition.

Реклама Читати продовження

Зазначають, що на озброєнні Кіпру зараз є 82 танки Т-80У. Уряд США ще навесні 2022 року попросив Нікосію передати частину з них, а також ракетні комплекси ТОР-М1 та С-300, БМП-3, винищувачі Мі-35 та гелікоптери.

Тепер Кіпр відповів, що готовий віддати радянські танки лише в обмін на «Леопард-2». Берлін поки відповіді не дав.

► Читайте також: МЗС України закликає Берлін припинити «лялькову виставу» з Leopard

Кіпріоти хочуть аби танки надходили із Греції, яка має в арсеналі 170 таких машин 1980-х років випуску.

Своєю Чергою Греція забажала отримати новіші «Леопард-2» на заміну, аби не виснажувати свою армію на тлі загострення з Туреччиною.

🔻20 січня Міністр оборони Резніков висловив задоволення результатами засідання Контактної групи з оборони України «Рамштайн». Він додав, що не всю допомогу озвучили публічно

🔻19 січня під час засідання «Рамштайн» дев'ять країн пообіцяли надати військову допомогу Україні — системи «Стінгер», гелікоптери, танки, зенітні установки, кулемети та інші види озброєння.