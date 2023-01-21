ПОЗИЦІЯ МОЛДОВИ

Молдова може відмовитися від нейтралітету заради вступу в НАТО?

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Мая Санду, президентка Молдови
Мая Санду, президентка Молдови © Yoan Valat / AP
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Президентка Республіки Молдова сказала в інтерв'ю POLITICO, що зараз тривають дискусії щодо вступу до «ширшого альянсу».

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Мая Санду зазначила, що задуматися про те, чи потрібно країні відійти від свого конституційно закріпленого нейтралітету Молдову спонукало повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

«Зараз йде серйозна дискусія про нашу здатність захищати себе, чи можемо ми зробити це самі, чи нам варто бути частиною більшого альянсу», — цитує видання слова молдовської лідерки.

Але разом з тим Санду наголосила, що якщо Молдова і дійде висновку, що потрібно позбутись нейтралітету, це має відбутися через демократичний процес. НАТО на пряму президентка не згадувала, РФ тисне на уряд Молдови, застерігаючи від подальшої військової співпраці із Заходом.

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