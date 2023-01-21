На Київщині українські захисники провели тренування із протидії російському десанту

Військові навчання ЗСУ

В рамках військових навчань в Чорнобильській зоні підрозділи ЗСУ провели тренування по знищенню розвідувально-диверсійних груп повітряного десанту росіян в урбанізованій місцевості.

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Окрім цього, військовими були відпрацьовані ситуації з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.

Про це повідомляє командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта. Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО. Його ефективність полягає у тому, що кожен підрозділ, кожен військовослужбовець працює задля набуття спроможностей до виконання цілого спектру завдань», — наголосив Наєв.

🔻 16 січня у Білорусі стартували масштабні навчання з РФ. Напередодні на аеродром у Барановичах прилетіли мінімум 8 російських винищувачів Су-34 та Су-30

🔻1 січня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що понад 20 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном.

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