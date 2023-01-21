Найбільша нафтобаза Росії

На російській нафтобазі сталася пожежа

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Пожежа на російській нафтобазі
Пожежа на російській нафтобазі © Zvezdanews
Автор тексту: Ірина Олійник

В місті Ангарськ загорілися залізничні цистерни і бензовоз. Площа пожежі становить 400 кв., повідомляє Міністерство оборони РФ.

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Паливо з цієї нафтобази призначалося для російських військових, стверджує речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Для ліквідації вогню залучили 35 працівників МНС Росії.

Пожежа на нафтобазі
Пожежа на нафтобазі © Zvezdanews

🔻 27 листопада 2022 року на нафтобазі в Ангарську сталася масштабна пожежа. Тоді для гасіння було залучити 100 осіб і 25 одиниць техніки, повідомляли російські медіа.

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