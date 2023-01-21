Найбільша нафтобаза Росії
На російській нафтобазі сталася пожежа
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В місті Ангарськ загорілися залізничні цистерни і бензовоз. Площа пожежі становить 400 кв., повідомляє Міністерство оборони РФ.
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Паливо з цієї нафтобази призначалося для російських військових, стверджує речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Для ліквідації вогню залучили 35 працівників МНС Росії.
🔻 27 листопада 2022 року на нафтобазі в Ангарську сталася масштабна пожежа. Тоді для гасіння було залучити 100 осіб і 25 одиниць техніки, повідомляли російські медіа.