Не всю допомогу озвучили публічно — Резніков про результати «Рамштайну»

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Про це керівник українського оборонного відомства сказав у інтерв'ю «Голосу Америки».

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Зазначають, що Олексій Резніков висловив задоволення результатами засідання Контактної групи з оборони України «Рамштайн» у Німеччині, що пройшло у п'ятницю, 20 січня.

«Я дуже задоволений і дуже дякую Ллойду Остіну і Марку Міллі, команді, яка організувала “Рамштайн”, і звісно, приймаючій стороні, Німеччині, і новому міністру, пану Борису. Ключові слова, які були сьогодні важливими, це єдність, своєчасність, негайність надання допомоги, створення спроможності ЗСУ, сектору безпеки і оборони, продовжувати контрнаступальні операції зі звільнення окупованих територій», — цитує видання слова міністра оборони України.

Також, додав він, «деякі пакети були озвучені за закритими дверима, це надихає, тому я дуже задоволений».

MIM-104 «Патріот» — американський ЗРК, що є на озброєнні армії США та союзників. © Axel Heimken / AP

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Крім того, Олексій Резніков розповів, що навчання українських військових роботі із системами «Патріот» уже почалися, а завершити їх планують у значно швидше, ніж «передбачено традиційними стандартами».

🔻 20 січня, ще перед початком засідання на базі «Рамштайн», український міністр оборони анонсував хороші новини для ЗСУ.

🔻19 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що на зустрічі Рамштайн кілька країн оголосять про відправлення Україні, зокрема танків «Лепард».

🔻19 січня дев'ять країн пообіцяли надати військову допомогу Україні — системи «Стінгер», гелікоптери, танки, зенітні установки, кулемети та інші види озброєння.