Німецькі політики критикують уряд країни за відмову постачати Україні «Леопарди»

LEOPARD ДЛЯ УКРАЇНИ

Таку ж думку висловила голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, пише DW.

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Вона заявила, що Німеччина не змогла достатньою мірою продемонструвати підтримку Україні, загальмувавши рішення про постачання танків «Леопард-2».

«Історія дивиться на нас, і Німеччина, на жаль, зазнала поразки. Принаймні, було б правильно дати дозвіл нашим партнерам», — наголосила Штрак-Ціммерманн.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн © DW

До того ж вона навала комунікацію канцлера Шольца з приводу постачання танків «катастрофою». Адже, підкреслила голова оборонного комітету німецького парламенту, хоча Німеччина й підтримує Україну, відсутність рішення про постачання «Леопардів» створює геть інше враження.

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