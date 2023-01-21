Німеччина несе особливу відповідальність — країни Балтії закликали передати Україні «Леопарди»

LEOPARD ДЛЯ УКРАЇНИ

З відповідною спільно заявою виступили міністри закордонних справ Естонії, Литви та Латвії.

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Заяву від імені усіх трьох країн опублікував у твіттері очільник Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Він наголосив, що Німеччина має передати танки для України негайно.

«Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі», — написав Рінкевичс.

Танк німецького виробництва «Леопард-2» © AP / Martin Meissner

Та додав, що Німеччина, як одна з провідних європейських держав, несе в цьому питанні особливу відповідальність.

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Одразу кілька країн-партнерів висловили готовність передати Україні танки «Леопард» німецького виробництва, але мають отримати схвалення цього рішення від Берліна. Під час саміту в Рамштайні міністри із 15 країн також обговорювали передачу цього озброєння Україні. Але згоди поки так і не досягли.

🔻20 січня на засіданні «Рамштайну» Столтенберг заявив, що консультації з приводу надання Україні Leopard будуть продовжуватися

🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним.

🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО.