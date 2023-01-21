Перемога України дозволить домогтися виведення російських військ з Придністров'я

Окуповані території Молдови

Про це заявив глава МЗС Молдови Ніку Попеску в інтерв’ю Vocea Basarabiei. Дипломат наголосив, що Молдова сподівається на поразку Росії у війні проти України, у такому разі молдовська влада зможе врегулювати незаконного знаходження російських військ на території Молдови.

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«На даному етапі ми всі очікуємо і хочемо, щоб Україна виграла цю війну, звільнила власну територію, щоб ми могли продовжити роботу з мирної реінтеграції країни і роботу з виведення російських військ, незаконно розміщених на нашій території, мирним шляхом — ось чого ми всі цього хочемо», — сказав міністр.

Міністр закордонних справ Молдови також зазначив, що війна, яку розв’язала Росія проти України «змінила параметри функціонування Республіки Молдова в абсолютно всіх сферах, включаючи придністровське врегулювання»

🔻18 січня президентка Молдови під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі закликала допомогти Україні перемогти у війні