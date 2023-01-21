Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака оштрафували за не пристебнутий пасок безпеки

Британські штрафи

Британська поліція виписала штраф очільнику уряду Британії за те, що Сунак сидів на задньому сидінні та вів відеозйомку без пристебнутого паска безпеки.

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У офісі британського прем'єра заявили, що Сунак повністю визнав свою помилку, вибачається і, безумовно, сплатить штраф, пише DW.

Згідно з законом Сполученого Королівства за їзду в автомобілі без пристебнутого паска безпеки автомобілісти сплачують 100 фунтів стерлінгів.

🔻 12 квітня 2022 поліція Великої Британії оштрафувала прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона та міністра фінансів Ріші Сунака через відвідування вечірки під час карантинних обмежень, запроваджених через поширення COVID-19.