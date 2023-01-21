Російська ДРГ намагалася прорватися на територію Сумщини

ОБОРОНА КОРДОНУ

Про це у телеграмі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Він написав, що диверсійно-розвідувальна група військ РФ намагалася перетнути кордон поблизу села Юнаківка. ДРГ налічувала 6 осіб. Спробу прорватися на українську територію вони зробили близько 5-ї години ранку. Але їх вчасно помітили українські військові та відкрили вогонь.

«Ворог втік. Дякую нашим захисникам та захисницям», — написав Живицький.

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🔻 14 та 15 січня, у районах Кремінної і Бахмута на донбаському фронті тривали інтенсивні бойові дії, 16 числа британсько розвідка повідомляла, що ЗСУ зберігають свої позиції у Соледарі.

🔻13 січня Президент України повідомив, що Росія зосередила найбільші свої сили саме на Донецькому напрямку, але Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки захищають державу.