СБУ ліквідувала канали втечі «ухилянтів» за кордон у чотирьох областях України

НЕЗАКОННІ СХЕМИ

Про це повідомила пресслужба силового відомства. Зазначають, що незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон був організований в Одеській, Хмельницькій, миколаївській та Рівненській областях.

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Зазначають, що потенційним призовникам пропонували виїхати за кордон під виглядом волонтерів або за підробними документами.

СБУ затримала організаторів нелегальних «трафіків» © СБУ/Telegram

«У середньому вартість таких «послуг» становила від 2 до 6 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду та віддаленості регіону», — пише пресслужба СБУ.

На Одещині цю схему організували декілька місцевих жителів та громадян Молдови. Вони вносили до паспортів своїх «клієнтів» фіктивні відмітки про перебування на консульському обліку.

СБУ затримала організаторів нелегальних «трафіків» © СБУ/Telegram

На Хмельниччині мешканець Шепетівського району пропонував потенційним призовникам виїхати до Європи під виглядом перевізників медичної гуманітарної допомоги.

Ділки з Миколаївщини аби перевозити чоловіків через молдовський та румунський кордони, виготовляли для них фальшиві свідоцтва про народження дітей.

Махінатор з Рівненщини вигадав схему виїзду до країн ЄС під виглядом водіїв міжнародних рейсів.

Усім затриманим інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон.