США ймовірно підтримають передачу Україні винищувачів F-16

ПОЗИЦІЯ США

Про це в інтерв'ю виданню Delfi заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

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Він зазначив, що адміністрація американського президента Джо Байдена швидше за все підтримає рішення Нідерландів про поставку цих літаків для повітряних сил України.

«Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні вклади (в оборону – delfi), які наші союзники внесли для України. І це було вірно з самого початку війни, коли ми обговорювали успадковані радянські системи, до нинішнього періоду, коли ми обговорюємо основні бойові танки та складніші засоби та системи протиповітряної та протиракетної оборони. І тому я очікую, що у Сполучених Штатах буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок», — підкреслив Карпентер.

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🔻 20 січня на засіданні «Рамштайн» Володимир Зеленський закликав союзників скликати нову зустріч контактної групи, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.