Українські екіпажі скоро розпочнуть навчання роботі з танками «Челенджер-2» — Пристайко

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Про це посол України у Великій Британії заявив у ефірі Радіо Свобода.

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Він зазначив, що у Великій Британії уже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, танкісти ж приїдуть уже зовсім скоро. За словами Пристайка, «це не займе багато часу», адже українські військові вмотивовані й навчаються дуже швидко, як відзначають британські інструктори.

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«Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів – тим більше, це і артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено, як це було раніше», — сказав Вадим Пристайко.

Та додав, що танки, обіцяні Великою Британією Україні, уже готують до відправки.

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