У Києві розпочалося прощання з керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі

Останнє прощання

Сьогодні, 21 січня, похоронна колона вирушила від будівлі МВС до Українського дому

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В Українському домі віддадуть останню шану загиблими під час авіатрощі в Броварах: міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському, його першому заступнику Євгенію Єніну, державному секретарю МВС України Юрію Лубковичу, заступниці керівника Патронатної служби МВС України Тетяні Шутяк, начальнику управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайлу Павлушко, старшому оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрію Маринченко та інспектору Департаменту комунікації МВС Миколі Анацькому.

🔻 20 січня представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що створена урядова комісія має оприлюднити результати розслідування авіатрощі до 18 лютого 2023

🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС