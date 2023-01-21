У Польщі білоруський автобус потрапив в ДТП: є постраждалі

Інцидент на трасі

У Люблінському воєводстві перекинувся автобус з пасажирами з Білорусі, який їхав до Італії. Про це повідомляє RMF24.

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Аварія сталася поблизу села Вандзін, автобус з’їхав з дороги та перекинувся у кювет. З 37 пасажирів 7 осіб отримали травми, які потребували госпіталізації, їх забрали до лікарень у Люблін та Любартов. Причина ДТП наразі невідома.

🔻 27 грудня у Польщі перекинувся автобус з українцями, тоді постраждало 7 українців, з них — 5 дітей, яких госпіталізували