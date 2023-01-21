Іранські посадовці причетні до виробництва та постачання дронів РФ — Офіс генпрокурора

Іранські безпілотники

В українській прокуратурі не мають сумнівів, щодо причетності іранських чиновників, а також юридичних і фізичних осіб Ірану до виробництва і постачання в Росію дронів.

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Про це заявив в ефірі телемарафону начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

«У нас є ця інформація, що підтверджує причетність Ірану до цього. І ми будемо доводити вину цих посадових осіб, цих фізичних осіб як у національних судах, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію. І саме зараз органи слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд у їхній причетності до цих злочинів», — наголосив Бєлоусов.

Прокурор додав, що з метою притягнення винних до відповідальності проводяться сотні слідчих дій, сотні експертиз, які найближчим часом будуть завершені. За словами прокурора, cлідчі органи мають достатньо доказів, аби довести вину посадових та фізичних осіб Ірану.

🔻 6 січня США наклали санкції на сім осіб, причетних до іранських програм БПЛА та балістичних ракет

🔻22 грудня 2022 глава МЗС Ірану Нассер Канаані заперечив причетність до постачання іранських безпілотників Росії, які використовуються російською стороною для ударів по території України.

🔻20 грудня 2022 міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до ООН з проханням пояснити причини затримання розслідування щодо використання РФ іранських дронів в Україні.