Варшава може створити коаліцію з іншими країнами, якщо Німеччина не погодиться передати Україні танки

Leopard 2 для України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає поведінку Німеччини неприйнятною з приводу небажання постачати танки Lеopard 2 Україні.

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Тому Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові передати Україні частину своїх бойових танків Leopard 2. Про це польський прем’єр-міністр розповів в інтерв’ю PAP.

«Якщо згоди Німеччини на Leopard так і не буде, то ми будуватимемо меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо пасивно спостерігати, як Україна стікає кров’ю», — наголосив Моравецький.

Очільник уряду Польщі переконаний у перемозі України і Європи у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія — «з Німеччиною чи без неї». Моравецький сподівається, що німецьке керівництво все-таки озвучить чітку заяву про підтримку рішення щодо постачання сучасних західних танків для боротьби з російською агресією.

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків

🔻20 січня на засіданні «Рамштайну» Столтенберг повідомив, що консультації з приводу надання Україні Leopard будуть продовжуватися

🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним.