Війська РФ не досягли успіху в наступі в Запорізькій області — ISW

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що інформація Росії про нібито незначний наступ у Запорізькій області не відповідає дійсності і є частиною інформаційної операції Кремля.

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У черговому звіті ISW пишуть, що 20 січня представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов повідомив про нібито великі успіхи військ РФ на Запоріжжі. А вже наступного дня у Міноборони РФ заявили лише про те, що підрозділи Східного військового округу захопили деякі позиції в області. У інституті вивчення війни вважають, що якби здобутки були значними, то оборонне відомство Росії про це б не змовчало.

21-го числа російські військкори писали, що ситуація на запорізькому напрямку залишається покійною. Але за контроль над деякими населеними пунктами, зокрема, Степовим, Новоандріївкою, Новоданилівкою, Малою Токмачкою та Білогір'ям ведуться локальні бої.

Своєю чергою Генштаб Збройних сил України підтвердив обстріли цих населених пунктів.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Рогов проводить власну інформаційну операцію і штучно роздмухує успіхи армії росіян.

🔻 19 січня РФ здійснила 153 обстріли по Запорізькій області

🔻 18 січня, російські війська били з артилерії, РСЗВ та мінометів по Херсонщині.

🔻 У ніч проти 18 січня росіяни продовжували завдавати ударів по різних ділянках фронту Донецької області.