В Україні створять нові військові частини під оснащення технікою НАТО

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКА

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише CNN.

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За словами Наєва, наступний етап цієї війни за більш сучасними, ніж старі радянські Т-72, бойовими машинами, як то німецькі «Леопарди» та британські «Челенджери».

«Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки й можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою», — цитує видання слова Наєва.

Тому, пояснив він, підрозділи мають пройти курс навчання з користування новою технікою, щоб мати змогу використовувати її у складі вже наявних формувань.

«Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Бредлі, або "Леопард" — якщо ми їх отримаємо», — сказав Наєв.

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