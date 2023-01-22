Генерал армії США Кіт Келлоґ та делегація військових експертів побували в деокупованому Ізюмі

ЗВІЛЬНЕНІ ТЕРИТОРІЇ

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Він зазначив, що під час візиту американських партнерів обговорювалися питання подальшого відновлення Ізюму та гуманітарна ситуація в регіоні.

«Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією та ознайомилися з доказами російських воєнних злочинів на Харківщині», — написав Синєгубов.

Та додав, що попри значні руйнування, яких зазнало місто, після деокупації воно поступово відновлюється, населення повертається, а бізнесовці знову стають до роботи.

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