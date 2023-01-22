Голова дипломатії ЄС Боррель підтримує постачання Україні танків

Важке озброєння

Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню elDiario наголосив, що західні країни мають дійти згоди та передати Україні танки західного зразка. За його словами, уповільнення постачань техніки затягує війну в Україні.

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Боррель вважає, що політичне рішення про надання важкого озброєння не ухвалили саме через небажання Німеччини.

«Це політичне рішення, яке досі не було ухвалене в основному через небажання Німеччини. Але якщо цього не буде досягнуто, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ», — заявив Боррель

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