Об'єднання України

«Ми маємо швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти» — прем’єр-міністерка Литви

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Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте
Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте © Twitter Інґріди Шимоніте
Автор тексту: Ірина Олійник
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Очільниця литовського уряду Інґріда Шимоніте привітала українців з Днем Соборності та додала, що «Україна святкує День соборності більш об’єднаною, ніж будь-коли»

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Також вона закликала усіх об’єднуватися довкола України та допомагати здобувати перемогу у війні, яку розпочала Росія.

«Україна святкує День соборності більш об’єднаною, ніж будь-коли. Закликаю усіх, хто підтримує Україну, теж залишатися об’єднаними, а тих, хто вагається - приєднуватися до нас і ставати на правильний бік історії. Ми маємо швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти, відновитися і відбудуватися. Добро переможе зло – ми можемо і повинні допомогти Україні швидше перемогти!», — наголосила Інґріда Шимоніте.

🔻19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомогу ЗСУ.

🔻17 січня литовський президент Литви Гітанас Науседа заявив, що У Литві очікують, що липневий саміт НАТО допоможе Україні тісніше інтегруватися в Альянс  

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