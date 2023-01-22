«Москва бажає під корінь знищувати саму Україну як історичне явище» — Данілов

Російська агресія

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що справжні наміри Москви – це знищення української держави: мови, історії, культури та носіїв ідентичності.

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За його словами, Росія розпочала «тотальний і абсолютний геноцид», адже Україна загрожує існуванню самої Росії.

«І якщо хтось думає, що Кремль має наміри гратися в якісь формальності, типу створення маріонеткового уряду імені «Медведчука-Януковича», укладання угоди про входження до складу союзної держави, збереження ознак державності, звертати увагу на ООН або інші міжнародні інституції та правила – забудьте про це!», — стверджує Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що «Україна в лютому 2023 року – це зовсім інша країна, ніж та, що була в лютому 2022 року». Країна отримала світову підтримку та допомогу західних країн для боротьби з російською агресією.

🔻 16 січня секретар РНБО Данілов наголосив, що призначення Герасимова командувачем армією РФ — останній дзвіночок для росіян. Адже найближчим часом на полі бою в Україні воюватиме майже виключно російська армія, а не «кадирівці» та ПВК «Вагнер».