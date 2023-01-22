ПІДЗЕМНІ ПОШТОВХИ
Потужний землетрус в Аргентині — поштовхи відчули навіть у Парагваї
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Як повідомляє NDTV, магнітуда підземних поштовхів склала не менше 6,5 балів.
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Зазначають, що землетрус стався у центральній провінції Аргентини. Його епіцентр знаходився в 517 км на північний схід від міста Кордови, неподалік Сантьяго-дель-Естеро, а осередок поштовхів був на глибині 589 км.
«Підземні поштовхи відчувалися в Парагваї та Чилі», — написали у твіттері USGS.
Згідно з офіційною інформацією, обійшлося без серйозних та постраждалих.
🔻 У листопаді потужний землетрус стався у Індонезії, загинули понад дві з половиню сотні людей.