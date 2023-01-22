Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може відвідати Україну та зустрітися із Зеленським

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Про те, що він розглядає таку можливість повідомляє японська газет Yomiuri.

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Зокрема, пишуть, що японський прем'єр збирається не лише зустрітися з президентом України, а ще й відвідати місця, де велися бойові дії. Після цього, зазначають у виданні, Кісіда планує виступити із промовою, в якій засуджує дії Росії.

«На саміті G7, який відбудеться в травні в Хіросімі, українське питання буде головною темою. З цієї причини прем’єр-міністр сам відвідає Україну та донесе світові важливість спільної підтримки, яка також спрямована на успіх саміту», — пише Yomiuri.

🔻 12 січня посол Україні в Японії повідомив, що Японія, яка головує цьогоріч у G7 та прийматиме у себе саміт «Сімки» в травні 2023 року, підійматиме питання підтримки України.

🔻1 січня японське видання Nikkei повідомило, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда збирається запросити президента України Володимира Зеленського на саміт G7 у травні.

🔻6 січня президент України Зеленський привітав Японію з початком головування у G7. Також від імені президента Андрій Єрмак запросив прем'єр-мінстра Японії Фуміо Кісіду завітати до України.