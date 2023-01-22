Російські солдати розікрали місцеву лікарню в окупованому Скадовську

Грабіж РФ

Центр національного спротиву повідомляє, що росіяни чотирма вантажівками вивозили обладнання центральної лікарні Скадовська на Херсонщині.

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Таким чином місцеве населення не матиме змогу отримати якісне медичне обслуговування, що загострить гуманітарну кризу на окупованих РФ територіях. Росіяни роблять все, аби максимально спонукати мешканців цих територій погоджуватися на так звану «евакуацію» до Росії, стверджують у Центрі національного спротиву.

🔻 17 січня видання New York Times повідомило, що росіяни розікрали 30 музеї на Херсонщині та на інших окупованих територіях.