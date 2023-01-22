Росіяни обстріляли населені пункти на Донеччині та Харківщині: є поранені

Удари РФ

За минулу добу армія РФ завдала ударів по Бахмуту, внаслідок чого двоє місцевих мешканців отримали поранення.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Харківщині росіяни поцілили в молочноконсервний комбінат у Куп'янську. Як повідомив глава Харківської ОВА Олега Синєгубов, минулої доби також зафіксовані удари по Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини.У населеному пункті Ветеринарне через російські обстріли поранення отримав та був госпіталізований 46-річний чоловік.