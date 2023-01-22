«Сильна, бо єдина»: Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Єдність України

Президент України у відеозвернення закликав українців не забувати про єдність і захищати одне одного.

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Також Володимир Зеленський підкреслив важливість виборювати незалежність своєї країни та згуртуватися заради перемоги, як українці продемонстрували це від початку російського вторгнення.

«Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина. Із Днем Соборності, непоборні!»

🔻 6 січня Володимир Зеленський звернувся до українців з різдвяним звернення, в якому побажав злагоди, процвітання та віри в єдину перемогу.