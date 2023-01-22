Словаччина може передати Україні «Патріоти» в обмін на ППО SAMP-T від Італії
Опубліковано:
Зараз Італія шукає можливості для здійснення цього «обміну» пише Corriere della Sera.
Зазначають, що Італія планує передати Братиславі батарею установок SAMP-T. Тоді як Словаччина направить «Патріоти» до Німеччини, де українські військові пройдуть навчальний курс по роботі з ними. Лише після його завершення установки ППО потраплять до України.
Разом з тим, зазначають, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час інтерв'ю для Corriere della Sera ухилився від питання про зенітні комплекси Samp-T.
«Не всі можуть робити все, але разом вони можуть зробити багато», — сказав він, відповідаючи на питання чи готова Італія зробити внесок у розгортання цих установок.
Та додав, що: «Італія надішле більше допомоги, коли буде схвалено шостий пакет. Вже п'ять. Скажімо, і Україна, і інші країни задоволені допомогою, яку Італія надала і надалі надаватиме. Зміст, як ви знаєте, тримається в таємниці».