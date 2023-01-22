Україна може отримати 19 з понад 200 німецьких «Леопардів»

LEOPARD ДЛЯ УКРАЇНИ

Таку інформацію публікує німецьке видання Der Spiegel.

Реклама Читати продовження

Зараз Німеччина має боєздатних 212 танків «Леопард-2» різних модифікацій.

«У списку на вкладці "Інвентар військ" є 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 та 2А7V, що є найсучаснішою версією. Станом на 22 травня у війську було 53 одиниці Leopard 2A7V», — йдеться у матеріалі.

Зазначають, що 19 з них можуть бути передані Україні — це модель «Леопард-2A5». Ці машини Бундесвер використовує під час навчань для імітації сил противника.

► Читайте також: Німецькі політики критикують уряд країни за відмову постачати Україні «Леопарди»

Передача цих танків Україні може стати зеленим світлом на постачання «Леопардів» для інших країн, які хочу допомогти з озброєння української армії.

🔻МЗС України закликав 20 січня Берлін припинити «лялькову виставу» з Leopard

🔻20 січня на засіданні «Рамштайну» Столтенберг заявив, що консультації з приводу надання Україні Leopard будуть продовжуватися

🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним.