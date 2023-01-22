У будинку Джо Байдена ФБР знайшло чергову партію секретних документів

СЕКРЕТНІ АРХІВИ

Як повідомляє CNN, ці папери із грифом «секретно» стосуються часів, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента.

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У матеріалі видання зазначають, що черговий обшук у будинку американського президента, який знаходиться у Вілмінгтоні, тривав 12 годин. У результаті, слідчі Мін'юсту та співробітники ФБР виявили шість засекречених документів та супутні матеріали.

Адвокат Байдена наголосив, що президент США повністю сприяє розслідуванню, як і усі його представники.

Нагадаємо, тижнем раніше в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії знайшли 10 секретних документів, які стосуються періоду між 2013 та 2016 роками. Серед іншого, у них йдеться про Україну, Іран та Велику Британію.

🔻 У листопаді 2022 року команда юристів президента США Джо Байдена знайшла в його колишньому офісі потенційно секретні документи.

🔻 Папери із грифом «цілком таємно» виявили у президентській бібліотеці у будинку у штаті Делавер. Ще кілька секретних документів президентства Барака Обами знайшли в гаражі Байдена.